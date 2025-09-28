„Непознатите земи” тази седмица предлага разходка до Мексико Сити и свещения град Теотиуакан. Показваме ви величието и тайнствата на древната цивилизация.

Мексико Сити – днешният мегаполис с над 20 милиона жители, е построен върху руините на древния град Теночтитлан, столица на ацтеките. Според легендата именно там – на езерото Тескоко, племената виждат орел, кацнал върху кактус със змия в клюна, и приемат това като божествен знак за основаване на своя град.

Ритуали и живи традиции

Днес в центъра на мексиканската столица древните жертвоприношения са заменени от енергийни ритуали. Марио Гонзалес, известен с прозвището Койота, демонстрира практики на културата Мешика. Така се наричали самите ацтеки.

„Това, което правим, е енергийно пречистване. Ние сме енергия и се движим чрез нея. Използваме четирите животворни елемента – земя, въздух, вода и огън. Така прогонваме всичко негативно и възвръщаме баланса“, обяснява той.

По думите му ритуалът се предава от поколение на поколение и е част от живото наследство на ацтеките, което днес се представя на фестивали из цял свят – от Италия до Швейцария, а в бъдеще и в България.

Темпло Майор – сърцето на древния град

На метри от ритуалите се издигат останките на Темпло Майор – най-важното светилище на ацтеките, където са се извършвали молитви и жертвоприношения в чест на върховните богове. През XVI век испанските конквистадори унищожават храма и използват камъните му, за да изградят новия Мексико Сити – включително и катедралата „Метрополитана“.

Сред най-ценните археологически находки от това място е Слънчевият камък – календарът на ацтеките, датиращ от около 1400 г. Огромният монолит с тегло 24 тона и диаметър 3,5 метра отразява сложната система за броене на времето, която обединява 18 месеца и 365 дни в годината.

Теотиуакан – мистериозният свещен град

На 50 км от столицата се намира Теотиуакан – първият космополитен град в Новия свят. В разцвета си между IV и VI век той е приютявал близо 200 000 жители. Комплексът включва три внушителни пирамиди – на Слънцето, на Луната и на Пернатия змей Кецалкоатъл.

Пирамидата на Слънцето, висока над 60 метра, е най-голямата в региона. Според вярванията подземният тунел и камера под нея са „утробата“, от която са се родили боговете и Вселената. Днес пирамидата е затворена за туристи, но остава централна атракция и символ на величието на древните цивилизации.

От миналото към модерния Мексико Сити

Обратно в столицата, в артистичния квартал „Койоакан”, животът тече сред пъстри улици и пазари. Там през 1519 г. Ернан Кортес основава първата си резиденция и администрацията на Новата Испания.

Името на квартала, което в превод означава „място на койотите“, идва от животните, обитавали района в миналото. Ацтеките ги почитали като божества, способни да развалят магии и да защитават от зли сили.

Живо наследство

Историята на ацтеките е белязана от величие и трагедия – от страховитата им империя и внушителните ритуали до покоряването им от испанците и унищожаването на голяма част от културното им наследство. Все пак духът на ацтеките остава жив – в ритуали, пазари, музика и в сърцата на милиони мексиканци, които продължават да почитат своите корени.

Повече гледайте във видеото.