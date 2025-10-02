Боливудската суперзвезда Шах Рух Хан се присъедини към клуба на милиардерите за първи път, превръщайки се в един от най-богатите актьори в света, според нов списък, съобщи Би Би Си.

Нетното богатство на 59-годишния актьор се оценява на 1,4 милиарда долара, сочи Hurun India Rich List 2025 - годишна класация на най-богатите хора в Индия.

Това го поставя в лигата на световни знаменитости като Арнолд Шварценегер, поп звездата Риана, голфъра Тайгър Уудс и певицата Тейлър Суифт, чието нетно състояние е оценено на 1,6 милиарда долара от списание Forbes.

Други боливудски личности, включени в списъка, са актрисата Джухи Чаула, актьорите Ритик Рошан и Амитабх Баччан и филмовият режисьор Каран Джохар.

Често наричан боливудският крал на романтиката, Хан е прекарал повече от три десетилетия в хинди филмовата индустрия. Той се превръща от хитов актьор в ръководител на голяма продуцентска къща. Има дори и собственик на крикет отбор.

„Статутът на милиардер на Хан се дължи главно на дяловете му в Red Chillies Entertainment, неговата продуцентска компания, и Knight Rider Sports, неговия крикет клуб от IPL,", каза пред BBC Анас Рахман Джунаид, основател и главен изследовател в Hurun India.

Другите му източници на доходи включват приходи от филми, реклами, както и отчетени инвестиции в недвижими имоти по целия свят.

Вписването на Хан в списъка на милиардерите е отражение на променящия се характер на двигателите на икономическия растеж на Индия, казва Джунаид.

„С развитието на индийската икономика и преминаването ѝ към следващия етап на създаване на богатство, ние виждаме как се появяват нови центрове на стойност отвъд традиционните сектори като производството, информационните технологии и банковото дело“, каза Джунаид.

"Спортът, развлеченията и бизнесите, основани на интелектуална собственост, сега са сериозни двигатели на създаването на богатство в Индия“, добави той.

Според Джунаид, това е подобно на промяната, която се случи в САЩ, където списъците с богати, някога доминирани от индустриалци и банкери, сега включват собственици на спортни отбори, медийни магнати и марки, водени от знаменитости - от Майкъл Джордан и ЛеБрон Джеймс до Опра Уинфри и Бионсе.

Но според Forbes, макар много известни личности да са изключително богати, „рядко се случва нетното им състояние да достига десетцифрена сума“.

Докато четири други боливудски знаменитости и техните семейства попаднаха в списъка на Хурун тази година, богатството на Хан се оценява на значително по-високо.

Джухи Чаула - колежката на Хан в няколко филма - и семейството ѝ са на второ място с нетно състояние от 880 милиона долара.

В списъка са включени и Ритик Рошан, който е на трето място с нетно състояние от 260 милиона долара, следван от режисьора Каран Джохар с около 200 милиона долара и актьора Амитабх Баччан и семейството му с около 183 милиона долара.

През 2024 г. Джохар попадна в заглавията, когато продаде 50% дял в продуцентската си компания Dharma Productions на милиардера Адар Пунавала - водещият производител на ваксини в Индия - за 119 милиона долара.

Общият брой на милиардерите в Индия е надхвърлил 350 души тази година, като според Hurun India милиардерите Мукеш Амбани и Гаутам Адани запазват първите две места.

