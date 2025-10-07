Правителствата на държавите от Европейския съюз са постигнали съгласие да ограничат придвижването на руски дипломати в отговор на нарастващите случаи на шпионаж и саботаж, подкрепени от Москва, съобщи „Файненшъл Таймс“.

Мярката идва след рязко увеличаване на хибридните операции срещу партньорите на Украйна в ЕС и НАТО, включително палежи, кибератаки, саботаж на инфраструктура и проникване на дронове. Според европейските разузнавателни служби, зад голяма част от тези действия стоят оперативни лица, работещи под дипломатическо прикритие, координиращи провокации в полза на Москва.

ЕС удължава санкциите срещу руски официални лица във връзка с Украйна

Съгласно новите предложени правила, руските дипломати, акредитирани в столиците на държавите от ЕС, ще бъдат длъжни да уведомяват останалите членки при преминаване на национални граници.

Инициативата, ръководена от Чехия, има за цел да ограничи мобилността на заподозрени руски шпиони, действащи извън държавите, в които са официално акредитирани. Прага настоява за подобна мярка още от май 2023 г. До юни 2024 г. към чешкия призив се присъединиха Дания, Естония, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша и Румъния, които заедно изпратиха писмо до тогавашния върховен представител на ЕС по външната политика Жозеп Борел.

Чешкото правителство вече е забранило достъпа на няколко руски дипломати и е ограничило влизането на лица с дипломатически паспорти, които нямат акредитация в страната, съобщи на 30 септември досегашният външен министър Ян Липавски.

Чехия е сред водещите държави в ЕС в борбата срещу руското разузнаване, особено след един от най-тежките случаи на саботаж на територията на Съюза — експлозиите в чешки оръжеен склад през 2014 г., при които загинаха двама души. Разследването по-късно свърза атаката с агенти на руското военно разузнаване (ГРУ).

Редактор: Цветина Петкова