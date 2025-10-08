Сестрата на Доли Партън призова феновете да се молят за американската кънтри певица, която миналата седмица отложи предстоящите си концерти в Лас Вегас заради здравословни проблеми. 79-годишната легенда обясни, че се нуждае от няколко процедури.

Доли Партън отложи поредица от концерти заради здравословни проблеми

„Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра ми Доли. Мнозина от вас знаят, че напоследък тя не се чувства добре. Наистина вярвам в силата на молитвата и се обръщам към всички, които я обичат по света - да станат молитвени воини и да се молят заедно с мен. Тя е силна, обичана и с всички молитви, отправени за нея, в сърцето си знам, че ще се оправи. Бог да те пази, сестричке Доли. Всички те обичаме“, написа Фрида Партън във Facebook.

Певицата трябваше да изнесе 6 концерта в The Colosseum в Caesars Palace през декември. Тя отложи и концертите за септември следващата година, обяснявайки, че няма да има достатъчно време да репетира за тях.

Доли Партън е обявена за икона на "Гинес" (СНИМКИ)

Партън не разкри естеството на здравословните си проблеми, но наскоро беше принудена да се откаже от участие в събитие в Доливуд, след като беше диагностицирана с камък в бъбреците, който ѝ причиняваше много проблеми.

По-рано тази година тя загуби любимия си съпруг Карл Дийн след почти 60 години брак. По-късно тя му посвети нова песен, наречена „If You Hadn't Been There“.

Изпълнителката е най-известна с поредица от хитове в кънтри стил, сред които „Coat of Many Colors“, „I Will Always Love You“, „9 To 5“ и „Jolene“.

