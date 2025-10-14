Понижаването на високото кръвно налягане не изисква винаги хапчета, според проучване. Има обаче някои храни и напитки, които могат естествено да помогнат за понижаване на кръвното налягане до здравословни нива.

► Зеленият чай

Катехините в зеления чай влияят на кръвното налягане и сърдечно-съдовото здраве, като предпазват от окисляване, намаляват възпалението във вените и артериите и предотвратяват образуването на кръвни съсиреци. Проучванията показват, че зеленият чай може да помогне за понижаване на систоличното (горното граница) и диастоличното (долната) на кръвно налягане. Според друга статия, хора с хипертония, които пият зелен чай в продължение на три или повече месеца, могат да изпитат тези ефекти.

► Куркумата

Някои проучвания показват леко подобрение на кръвното налягане след консумация на куркума. Например, в един преглед на проучвания, участниците са имали намаление на систоличното кръвно налягане с 1,24 милиметра живачен стълб (mmHg) след консумация на куркума в продължение на 12 седмици. Друго проучване установи, че жените, които са приемали куркума повече от три месеца, са имали леко намаление на кръвното налягане.

► Семената от чиа

Пептидите (биоактивни протеини), открити в семената от чиа, влияят на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ), който е от съществено значение за регулирането на кръвното налягане. Проучванията показват, че редовната консумация на 1 супена лъжица семена от чиа намалява диастоличното кръвно налягане с 6–7 mmHg. Необходими са обаче още изследвания.

►Тъмният шоколад

Тъмният шоколад е богат на флаваноли – естествени съединения, открити в какаото, които спомагат за подобряване на функцията на кръвоносните съдове. Проучванията показват, че ежедневната консумация на тъмен шоколад в продължение на две до четири седмици може да подобри кръвното налягане при възрастни.

► Сокът от цвекло

Сокът от цвекло може да понижи кръвното налягане благодарение на съдържанието си на нитрати. Нитратите се превръщат в азотен оксид, който разширява кръвоносните съдове и увеличава снабдяването с кислород и кръвния поток. Изследванията показват, че сокът от цвекло може естествено да помогне за понижаване на кръвното налягане. Той обаче трябва да се използва заедно с лекарства за хипертония.

Редактор: Дарина Методиева