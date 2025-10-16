Броени дни, след като встъпи в длъжност, френското правителство на Себастиан Льокорню е изправено пред два вота на недоверие.

Първото искане - на крайнолявата "Непокорна Франция", се оказа неуспешно. Както се очакваше, депутатите социалисти не го подкрепиха, благодарение на обещанието на премиера да спре оспорваната пенсионна реформа на президента Еманюел Макрон.

Гласуват два вота на недоверие срещу френското правителство

Внесеният от крайната левица вот на недоверие получи 271 гласа, по-малко от необходимите 289, за да бъде свалено правителството на Льокорню.

Вторият вот на недоверие, внесен от крайнодесния „Национален сбор“ на Марин Льо Пен, също беше отхвърлен с огромно мнозинство от депутатите. "За" гласуваха едва 144 депутати.

Експерт: Тази кратка победа далеч не е краят на трудностите пред правителството

Темата коментира в ефира на обедния информационен блок на NOVA NEWS Стефан Манов от Асоциация „Френско-български форум“. По думите му спектакълът, който дават френските политици, за да не отидат отново на избори, руши малкото останало доверие в традиционните политически сили.

“Конституционно се налага абсолютно мнозинство от всички депутати в Националната асамблея, за да бъде свалено правителството. Тази кратка победа далеч не е краят на трудностите пред правителството на Льокорню”, смята той.

Според експерта приемането на бюджета е основния препъникамък на това правителство. “В момента имаме една коалиция между левицата, в лицето на социалистите, и традиционната десница, в лицето на партия “Републиканците” - това е партията на президентите Ширак и Саркози в исторически план”.

“Двете партии са на диаметрално противоположни позиции относно бюджета. Социалистите искат нови данъци, включително един конфискаторен данък върху големите богатства, върху притежавани акции или дялове във фирми. Десницата е категорично против увеличаване на данъчната тежест”, обясни Манов.

По думите му друга разделна линия е отношението към незаконната имиграция. “В проекта за бюджет на Льокорню се предвижда двойно повишаване на потребителската такса на френските пациенти, когато отиват на лекар. Същевременно се предвижда безплатна медицинска помощ за незаконните мигранти във Франция, което десницата абсолютно не може да приеме”.

Френският премиер отлага пенсионната реформа до президентските избори през 2027 г.

“Това са детайли, но показват дълбоките линии на разлом в различните политически програми. Това неминуемо ще доведе до един момент на конфликт в приемането на държавния бюджет”, смята Манов.

Според него позицията на традиционната десница, която има малка парламентарна група от само 50 депутати, е изключително критикувана, защото те се отказаха от пенсионната реформа. Това беше залогът социалистите да подкрепят правителството на Льокорню.

“Медиите в момента с удоволствие припомнят интервюта на лидерите на традиционната десница от преди няколко месеца, които казваха, че пенсионната реформа, прокарана с много труд и мъка от правителството на Макрон преди година и половина, е незаобиколима. Ето, че днес не е така. Защо? За да си запазят депутатските мандати и да останат на банките си. Така усеща масовия французин ставащото във френския политически живот”, обясни експерта.

По думите му 80% от французите искат връщане към избирателните урни, 50% искат нови предсрочни президентски избори, т.е. оставка на Макрон, а над 30% искат разпускане на Националната асамблея.

“Правителството на Льокорню има над 70% неодобрение. Самият Макрон по последни данни има само 14%. Това е едно от исторически най-ниските одобрения за действащ президент в този момент от мандата му”, коментира Манов.

Целия разговор гледайте във видеото.