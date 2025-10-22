Възможно ли е да се спасим от ухапване на акула? По света всяка година се регистрират между 70 и 100 нападения, част от които завършват фатално.

Австралийски учени са създали нов вид неопренови костюми, които значително ограничават кръвозагубата и сериозните наранявания от бели и тигрови акули – двата вида, при които срещата с хора най-често завършва фатално.



„Честно казано, бях малко скептичен как някакъв материал може да издържи ухапване от голяма хищна акула, но останах искрено изненадан, когато сравнихме новия материал със стандартния неопрен”, казва изследователят Чарли Хувениерс.

Австралийски учени са тествали четири различни вида материали, устойчиви на ухапвания от хищните риби. Новите костюми комбинират здрави и леки влакна, често използвани във ветроходните въжета, и полиетилен с ултрависоко молекулно тегло. Резултатът – повече гъвкавост, без компромис по отношение на защитата.



„Едно от основните предизвикателства за производителите е да намерят баланс – костюм, който издържа на ухапване, но запазва нужната гъвкавост за подводни дейности”, обяснява Чарли Хувениерс.

Макар атаките на акули в Австралия да са редки, те често имат фатален край. Според Австралийската база данни за инциденти с акули, през последното десетилетие са регистрирани 28 смъртни случая. Последният е от 6 септември тази година – 57-годишен сърфист загива, след като е нападнат от акула край плаж в Сидни.

„Преди 20 години нямаше толкова възможности, но сега технологиите позволяват разработването на нови продукти и устройства”, обяснява Чарли.

Новите костюми не предпазват от счупвания на костите, но могат да се окажат ключови за спасяване на човешки животи. Благодарение на иновативната си структура те ограничават кръвозагубата и дават повече време на спасителните екипи да достигнат до пострадалия.



„Вместо да имате 200 шева, може да се разминете с 10 или 20. Повечето фатални случаи са вследствие на загуба на кръв. Този материал намалява кръвозагубата и дава повече време на спешните служби”, обяснява Чарли.



Предстоят още тестове с различни видове акули, като бичите, както и усъвършенстване на гъвкавостта, без компромис с устойчивостта. Учените обаче са уверени – това е стъпка в правилната посока.





Редактор: Ина Григорова