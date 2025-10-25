Филипинската провинция Сорсугон официално влезе в „Книгата на рекордите на Гинес”, след като успя да приготви най-големия орехов десерт в света – прочутия орехов бритъл пили (Pili nut brittle). Това не е просто сладко изкушение, а част от местната култура, традиция и поминък – истинска гордост за региона.

Историческото събитие се проведе по време на местен фестивал, който събра хиляди жители и туристи, нетърпеливи да станат свидетели на рекорда. В приготвянето на гигантския десерт се включиха доброволци от всички възрасти – готвачи, ученици, родители и учители, които в продължение на пет часа неуморно бъркаха огромни бъчви с карамелизиранa захар и ароматни ядки.

144 квадратни метра сладост

Резултатът е впечатляващ десерт с площ от 144 квадратни метра, което се равнява на около една трета от стандартно баскетболно игрище, и дебелина от едва 0,6 милиметра. С други думи - достатъчно голям, за да подслади целия град.

1,4 тона ядки и море от карамел

За рекордния сладкиш са използвани 1430 килограма ядки пили – местен продукт, известен с полезните си свойства, тъй като помага за балансиране на холестерола. Към тях майсторите добавили море от карамел и щипка местна гордост.

Фестивалът завършва с празнично раздаване на десерта и, разбира се, всеки присъстващ е получил своята порция от рекордната сладост. Организаторите споделят, че този успех е не просто постижение, а символ на единството и духа на общността.

