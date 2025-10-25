-
Той бил голям около 1/3 от стандартно баскетболно игрище
Филипинската провинция Сорсугон официално влезе в „Книгата на рекордите на Гинес”, след като успя да приготви най-големия орехов десерт в света – прочутия орехов бритъл пили (Pili nut brittle). Това не е просто сладко изкушение, а част от местната култура, традиция и поминък – истинска гордост за региона.
Историческото събитие се проведе по време на местен фестивал, който събра хиляди жители и туристи, нетърпеливи да станат свидетели на рекорда. В приготвянето на гигантския десерт се включиха доброволци от всички възрасти – готвачи, ученици, родители и учители, които в продължение на пет часа неуморно бъркаха огромни бъчви с карамелизиранa захар и ароматни ядки.
144 квадратни метра сладост
Резултатът е впечатляващ десерт с площ от 144 квадратни метра, което се равнява на около една трета от стандартно баскетболно игрище, и дебелина от едва 0,6 милиметра. С други думи - достатъчно голям, за да подслади целия град.
Севлиево постави рекорд с 360-метров тиквеник на Празника на тиквата
1,4 тона ядки и море от карамел
За рекордния сладкиш са използвани 1430 килограма ядки пили – местен продукт, известен с полезните си свойства, тъй като помага за балансиране на холестерола. Към тях майсторите добавили море от карамел и щипка местна гордост.
80-килограмов дубайски шоколад впечатли посетителите на фестивал в Португалия
Фестивалът завършва с празнично раздаване на десерта и, разбира се, всеки присъстващ е получил своята порция от рекордната сладост. Организаторите споделят, че този успех е не просто постижение, а символ на единството и духа на общността.
Редактор: Калина Петкова
