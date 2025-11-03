Малдивите забраниха тютюнопушенето, като станаха първата страна в света, която наложи рестрикциите при употребата на цигари, правейки купуването, употребата и продажбата на тютюн незаконни за всеки, роден след 1 януари 2007 г.

Забраната влезе в сила в събота в южноазиатския архипелаг, „отбелязвайки исторически момент в усилията на нацията за защита на общественото здраве и насърчаване на поколение без тютюн“, заявява Министерството на здравеопазването на страната.

С това Малдивите стават първата страна в света, която прилага национална забрана за тютюнопушене за поколенията“, добавя министерството.

Тютюнопушенето е причина за повече от седем милиона смъртни случая в световен мащаб всяка година, според Световната здравна организация.

Към 2021 г. повече от една четвърт от възрастното население на Малдивите (на възраст от 15 до 69 години) е употребявало тютюн, според национално проучване.

Този процент е почти двойно по-висок за младите тийнейджъри на възраст от 13 до 15 години.

Редактор: Калина Петкова