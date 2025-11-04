Данните от телефоните на милиони потребители в Белгия са откраднати и обявени за продажба от посредници. Сред потърпевшите са настоящи и бивши високопоставени служители на институциите на ЕС, съобщиха местни медии.

Отбелязва се, че данните са анонимни, но при проверка по номерата на известни висши фигури в европейските институции се установява, че те са в списъците. Уточнява се, че подобни данни позволяват трайно проследяване на местоположението на потребителя, а това създава заплахи за неговата сигурност и за безопасността на организацията, където работи.

Засегнати са също големи дружества в Белгия, заети с дейности в чувствителни области, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Говорител на Европейската комисия е заявил по този повод, че са предприети допълнителни мерки за защита на нейните служители и са разпратени предупреждения към останалите европейски институции.

Редактор: Дарина Методиева