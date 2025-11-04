Португалската полиция залови в Атлантическия океан наркоподводница, превозваща над 1,7 тона кокаин, съобщи ДПА. Операцията под кодово име "Ел Дорадо" е била подпомогната от флота. Криминалистите от Лисабон арестуваха четирима души на борда.

Заловените са граждани на Венецуела и в момента се разпитват в Лисабон, посочи португалската информационна агенция ЛУЗА. По данни на лисабонската полиция операцията е проведена в сътрудничество с агенции за борба с наркотиците от Съединените щати и Обединеното кралство.

Това е втората през тази година голяма акция на португалските власти срещу южноамерикански наркомрежи. През март, в координация с Испания, бе заловена наркоподводница с почти 7 тона кокаин край Азорските острови.

Според властите Иберийският полуостров се превръща в една от ключовите входни точки за южноамериканската кокаинова мрежа в Европа. Контрабандистите все по-често използват т.нар. наркоподводници - плавателни съдове, които пътуват предимно под повърхността и са слабо видими за радар и сателитни наблюдения, макар да не могат да потънат напълно като истински подводници.

Редактор: Емил Йорданов