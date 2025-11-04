Снимка: БТА
Новината за освобождаването им беше потвърдена от Еманюел Макрон
Сесил Колер и Жак Пари, задържани в Иран от май 2022 г., "са напуснали затвора "Евин" и са на път към френското посолство в Техеран", съобщи френският президент Еманюел Макрон в платформата X, определяйки това като "първи етап", предаде Франс прес.
"Диалогът за завръщането им във Франция възможно най-бързо продължава", допълни Макрон и изрази облекчение от случващото се.
В средата на октомври Колер и Пари бяха осъдени съответно на 20 и 17 години затвор за шпионаж в полза на френското и израелското разузнаване. Те неизменно твърдяха, че са невинни. Двамата бяха последните официално задържани в Иран французи.Редактор: Станимира Шикова
