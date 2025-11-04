Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира среща в понеделник във Вашингтон със сирийски си колега Ахмед аш Шараа, заяви на пресконференция говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от "Ройтерс".

„Когато президентът беше в Близкия изток, той взе историческото решение да отмени санкциите срещу Сирия, за да даде истински шанс за мир. Мисля, че администрацията вижда добър напредък в това отношение под новото ръководство“, заяви тя.

Левит допълни, че Тръмп следи отблизо ситуацията в Нигерия, след като предупреди, че ще нанесе военни удари по страната.

Обръщайки внимание на индийско-американските отношения, говорителката заяви, че Тръмп често разговаря с индийския премиер Нарендра Моди и търговските представители на двете държави продължават да водят сериозни дискусии.

Засягайки темата с настоящото спиране на правителството, Левит заяви, че Тръмп напълно спазва съдебно разпореждане, изискващо правителството да финансира хранителни помощи за бедните (SNAP). По-рано американският президент заяви, че хранителната помощ за милиони американци ще бъде отпусната едва когато блокирането на федералното правителство приключи.

Продължавайки вътрешнополитическата тема, говорителката заяви, че Белият дом работи по нов указ за изборите, който ще ги направи по-надеждни и ще предотврати груби нарушения „каквито видяхме в Калифорния с всеобхващащата им система за гласуване по пощата“.

