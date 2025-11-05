27-те държави членки на Европейския съюз постигнаха споразумение относно следващите големи цели на блока за намаляване на емисиите, след като направиха отстъпки, за да спечелят нерешителните страни навреме за срещата на върха COP30 на ООН.

Доклад на ЕС: Европейският начин на живот е застрашен от екологичната криза

След маратонски преговори, продължили почти цяла нощ, блокът най-накрая се съгласи да постави за цел 90% намаляване на емисиите на парникови газове до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., но на страните ще бъде позволено да отчитат международните въглеродни кредити до 10 % от тази цел.

Фон дер Лайен: ЕС ще осигури 100 милиарда евро за чисти производства

След Китай, САЩ и Индия по отношение на емисиите, ЕС е най-ангажираният от големите замърсители с климатични действия и вече е намалил емисиите с 37% в сравнение с нивата от 1990 г.

Редактор: Цветина Петрова