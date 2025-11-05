Основното летище в столицата на Белгия се очаква да възобнови нормалната си дейност днес, след като бяха отменени около 80 полета поради подозрения за наблюдения на дронове. Около 400-500 пътници са били принудени да прекарат нощта на летище Завентем заради инцидента, съобщи пред АФП говорителката на летище Брюксел Ариане Гусенс.

„Ситуацията ще се нормализира през деня, след като полетите бъдат възобновени“, добави тя.

Белгия свиква спешно заседание на Съвета за национална сигурност заради дроновете над летища и военни бази

Вчера вечерта въздушният трафик беше спрян като предпазна мярка и на второто по големина летище в страната - Шарлероа, съобщиха операторите там.

Skeyes, компанията, отговорна за контрола на въздушния трафик в Белгия, спря полетите два пъти - около 20:00 ч. и около 22:00 ч. местно време - след като бяха забелязани подозрителни дронове в близост до летищата Брюксел-Завентем и Лиеж.

Прекъсванията идват след поредица от мистериозни инциденти с дронове, насочени към летища и чувствителни военни обекти в няколко европейски страни, включително Германия и Дания.

Подозренията се засилват за потенциално руско участие в засилената активност на дронове в цяла Европа, като напрежението остава високо, тъй като войната в Украйна продължава вече четвърта година.

През уикенда белгийските власти съобщиха за активност на дронове над военната база Клейне-Брогел, където се смята, че се съхраняват американски ядрени оръжия. Белгийското военно разузнаване посочи, че провежда разследване на наблюденията.

На 3 ноември министърът на отбраната Тео Франкен отказа да посочи Русия, но заяви, че изглежда става дума за координирана операция, проведена от „професионалисти“. „Те се опитват да посеят паника в Белгия. Това е дестабилизация“, каза Франкен.

Редактор: Мария Барабашка