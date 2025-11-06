Бившият испански крал Хуан Карлос признава, че се чувства изоставен и неразбран – дори от собствения си син и наследник - крал Фелипе VI. Това става ясно от новите му мемоари, публикувани във Франция.

В тях 87-годишният монарх споделя за самотата и огорчението си от дистанцията на близките, както и за аферата с германо-датската аристократка Корина цу Сайн-Витгенщайн, която според него е довела до неговия публичен срив и изгнание в Абу Даби.

Хуан Карлос, изиграл ключова роля в прехода на Испания към демокрация, казва, че е платил висока лична цена за свободата, която е дал на своя народ. Книгата ще бъде публикувана в Испания през декември.

