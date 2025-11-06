Нанси Пелоси обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат в Камарата на представителите на САЩ, слагайки край на почти четиридесетгодишното си политическо присъствие в Конгреса. Решението беше съобщено в официално видео, в което Пелоси се обърна към своите избиратели в Сан Франциско.

„Няма да се кандидатирам отново за Конгреса“, заяви тя, като подчерта, че ще изпълни задълженията си до края на настоящия мандат, предаде АП . В послание, изпълнено с уважение и признателност, Пелоси благодари на гражданите на Сан Франциско и ги призова да продължат да бъдат активни в обществено-политическия живот.

Нанси Пелоси се възстановява след операция за смяна на тазобедрена става

„Сан Франциско, знай силата си. Ние направихме история, постигнахме напредък и винаги сме водили“, каза тя.

Обявлението предизвика широк отзвук както във Вашингтон, така и в Калифорния. Решението на Пелоси идва в момент, когато множество утвърдени демократически лидери отстъпват място на ново поколение политици, готови да поемат водеща роля в партията и да се изправят срещу предизвикателствата на политическата сцена, включително и встрани от влиянието на президента Доналд Тръмп.

Пелоси обвини Байдън за неуспеха на изборите в САЩ

Нанси Пелоси остава в историята като първата жена, оглавила Камарата на представителите, и като една от най-влиятелните фигури в американската политика през последните десетилетия.

Редактор: Румен Лозанов