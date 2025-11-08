Унгария получава отсрочка от една година да продължи да купува руски петрол без санкции от страна на Съединените щати. Това стана ясно след срещата на президента Доналд Тръмп и премиера на Унгария Виктор Орбан. В замяна Будапеща се ангажира да поръча американски втечнен газ на стойност около 600 млн. долара.

Тръмп от месеци критикува европейските страни, че продължават да купуват руски петрол и газ, с което помагат на Владимир Путин да финансира войната в Украйна. Но за Орбан, американският президент направи отстъпка.

Тръмп е склонен да изключи Унгария от санкциите срещу руския петрол

Въпреки това, проблемът за Унгария не е решен. Когато Европейският съюз се съгласи да направи изключение за Будапеща от санкционния режим, вместо да се откажат от руския петрол, унгарците увеличиха делът му от 61 процента преди войната до 84 процента днес.

Редактор: Емил Йорданов