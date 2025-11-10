Сръбският президент Александър Вучич призова Диана Хърка, майката на една от 16-те жертви на тежкия инцидента в Нови Сад, и депутата от Сръбската прогресивна партия Углеша Мърдич да прекратят гладните си стачки. Това стана ясно от публикация в Instagram, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

„Помолих ги да прекратят гладната стачка и поканих г-жа Хърка в президентството за среща. Надявам се, че ще вземат решение да прекратят стачката“, написа Вучич в профила си и уточни, че е разговарял с двамата по телефона.

Диана Хърка няма намерение да се откаже и ще продължи стачката си, докато институциите не започнат да си вършат работата, предаде регионалната телевизия Ен1. Тя започна демонстрации на 2 ноември, защото, както каза тогава, една година след срутването на бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад няма осъдени, а делото дори не е започнало. Припомняме, че при трагичния случай загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.

Депутатът от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) Углеша Мърдич започна гладна стачка на 31 октомври и също отказва да я прекрати, докато в разследването не бъдат разгледани доказателствата, свързани с висши служители в дружеството "Инфраструктура на сръбските железници".

Днес сутринта гладна стачка обяви и Миломир Ячимович - собственикът на автобуса, с който Диана Хърка беше превозена на 2 ноември от Нови Сад до Белград. Якимович стачкува, защото иска да му бъдат отменени глобите за нарушаване на обществения ред и неправилно паркиране. Полицията също така е иззела всички автобуси, собственост на Якимович, и ги проверява. Той е разположил палатката си в Нови Сад пред сградата на правителството в автономната сръбска област Войводина и обяви пред Ен1, че към стачката му ще се присъедини и неговият 16-годишен син.

През последните месеци Якимович превозваше безплатно граждани и студенти до антиправителствените протести в цяла Сърбия, припомнят местните медии.

От година Сърбия е обхваната от демонстрации срещу управлението, начело на които застанаха студенти. Протестите започнаха, след като бетонната козирка на гарата в Нови Сад се срути на 1 ноември миналата година след ремонт, причинявайки смъртта на 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори.

Редактор: Дарина Методиева