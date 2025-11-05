"Косово е сърцето на Сърбия" скандират тази вечер хиляди привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) при посрещането на сърбите, които извървяха пеша пътя от бившата сръбска провинция Косово до столицата Белград.

Председателят на СПП Милош Вучевич застана начело на колоната пред сградата на сръбския парламент за посрещането, което премина под звуците на сръбски патриотични песни и националния химн.

Някои граждани бяха облечени в национални носии, носеха сръбски знамена, както и транспаранти с надписи „Сърбия няма да се предаде, докато Вучич е начело на Сърбия“, „Сърби от Косово и Метохия за Сърбия срещу насилието“.

Сред множеството имаше и запалени факли, а някои хвърляха димки около белите шатри, разположени пред стълбите на парламента, където от месеци се събират привържениците на сръбския президент Александър Вучич.

Вучич обяви в профила си в Instagram по повод митинга тази вечер, че се гордее със Сърбия, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева. По-рано той призова привържениците да не провокират напрежение и да се държат достойно.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че 47 500 поддръжници на Сръбската прогресивна партия са се събрали пред Народната Скупщина тази вечер.

„В същото време участници в нерегистрирано публично събитие се събраха на ъгъла на улица „Таковска“ и булевард „Крал Александър“ с цел подкрепа на Диана Хърка. На място са били около 2600 граждани“, заявиха от вътрешното ведомство на Сърбия.

В подкрепа на гладната стачка на Хърка, майка на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад, днес застанаха студенти и граждани на метри от сградата на сръбския парламент, където тя постави палатката си на 1 ноември в 11.52 ч местно време.

Българи, участвали в протестите в Нови Сад: Искаме да покажем на властите, че борбата няма да спре

Диана Хърка, която започна да гладува в часа, в който се разигра трагедията в Нови Сад, обяви тази вечер, че не иска насилие, но че не се отказва и ще стигне докрай в действията си, като потвърди искането си сръбският президент да насрочи предсрочни парламентарни избори.

Митинг в нейна подкрепа се проведе и в Нови Сад, и в други сръбски градове. В нейна подкрепа се обявиха и известни сръбски актьори, а световноизвестният сръбски тенисист Новак Джокович написа, в профила си в социалните мрежи:„Майчината болка не трябва да бъде обект на подигравки. Няма извинение, няма „друг ъгъл“. Има само човечност или нейното отсъствие“.

В понеделник Хърка беше подложена на психологически натиск и подигравки от страна на привържениците на управляващата партия, които се намират в бели шатри на метри от палатката ѝ пред парламента.

През последните три вечери имаше инциденти между привържениците на управляващите и привържениците на Хърка, а полицията арестува 37 души.

Редактор: Дарина Методиева