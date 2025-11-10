Президентът на Би Би Си Самир Шах поднесе извинение за „грешка в преценката“, свързана с редактирането на реч на американския президент Доналд Тръмп. Случаят доведе до високопоставени оставки в британската обществена медия и бурна обществена реакция.

„Признаваме, че начинът, по който беше редактирана речта, създаде впечатление за пряк призив към насилствени действия. Би Би Си “поднася извинение за тази грешка в преценката“, заяви Шах в писмо до парламентарната комисия за контрол.

Оставки на върха в Би Би Си заради редактирана реч на Тръмп

Припомняме, че генералният директор на Би Би Си Тим Дейви и главният изпълнителен директор Би Би Си Нюз Дебора Търнес подадоха оставки след остри критики към документален филм на предаването „Панорама“. Продукцията беше обвинена, че е подвела зрителите, след като е редактирала реч на президента на САЩ Доналд Тръмп по начин, който променя контекста на изказването му.

В документалната програма на Би Би Си Тръмп е показан да казва на поддръжниците си на 6 януари 2021 г.: „Ние ще стигнем до Капитолия“ и „Ще се борите с всички сили“. Тези две изказвания обаче той е направил в различни части от речта си тогава, но те са били монтирани така, че да изглеждат едно след друго.

