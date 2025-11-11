Белгия е получила помощ от чуждестранни военни, за да проследи и свали дроновете, които нарушават трафика на летища, военни бази и атомна електроцентрала.

Белгия засече нови дронове над европейски институции в столицата



Френски, германски и британски екипи за борба с дроновете вече са пристигнали в страната. 20 специалисти от британските кралски военновъздушни сили са инсталирали системи, които нарушават електронните сигнали, необходими на дроновете да оперират. Правителството отпусна и средства за закупуване на специализирано оборудване.

Британските военни ще помогнат за защитата на Белгия след нахлуванията на дронове

Министърът на отбраната заяви, че има подозрение за руска намеса, но няма доказателства, които да подкрепят това твърдение. Москва отрича да има общо със случаите.

Редактор: Станимира Шикова