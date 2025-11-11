Звездата от сериала „Игра на калмари“ (Squid Game) О Йон-су беше оправдан по обвинения в сексуално посегателство от съд в Южна Корея. 81-годишният актьор беше обвинен през 2022 г. в това, че е нападнал сексуално жена два пъти. Според обвинението той я прегърнал и я целунал по бузата против волята ѝ.

През 2024 г. О беше признат за виновен и получи осеммесечна условна присъда, но заяви, че ще обжалва решението.

Във вторник съдът отмени присъдата, като посочи, че актьорът е преминал курсове по превенция на сексуално насилие и намекна, че спомените на предполагаемата жертва може да са били „изкривени“, като се има предвид колко отдавна е станал инцидентът.

Актьор от хитовия „Squid Game” беше осъден за сексуално насилие (СНИМКА)

Снимка: Част от актьорския състав на "Игра на калмари", Getty Images

Предполагаемите посегателства са се случили през 2017 г., когато О Йон-су е пребивавал в селски район за театрално представление. Предполагаемата жертва подала жалба срещу него през 2021 г., но случаят бил прекратен през април същата година. По-късно прокуратурата възобновила разследването „по искане на жертвата“, съобщава агенция „Йонхап“.

В изявление, цитирано от местни медии, Окръжният съд в Суон заявил, че има „съмнение“ дали О е извършил нападението.

„Съществува възможност спомените на жертвата да са били изкривени с времето, и когато има съмнение подсъдимият трябва да се ползва от презумпцията за невиновност“, се казва още в съобщението.

Все пак съдът добавя, че е възможно О да е извършил посегателство, тъй като е поднесъл извинение на жертвата.

Предполагаемата жертва по-късно разкритикува присъдата, заявявайки че тя няма да „обезсили истината или да заличи болката, която съм преживяла“. „Въпреки днешното решение, ще продължа да говоря истината докрай“, заяви тя.

Все още не е ясно дали прокуратурата ще обжалва.

В изявление пред местни медии след съдебното решение, О Йон-су каза, че изпитва „благодарност към съда за мъдрото му решение“.

О Йон-су доби международна слава след участието си в „Игра на калмари“ – дистопична драма, в която хора се състезават в смъртоносни версии на традиционни детски игри. През 2022 г. той стана първият южнокорейски актьор, спечелил награда „Златен глобус“ за най-добра поддържаща роля в сериал, благодарение на изпълнението си в първия сезон на хитовия трилър на Netflix.

Редактор: Цветина Петрова