Адел ще замени музиката с актьорско майсторство. Носителката на "Грами" ще дебютира в следващия филм на бившия моден дизайнер Том Форд Cry to Heaven. Тя ще застане на екран редом до звездните актьори Никълъс Холт, Арън Тейлър-Джонсън, Колин Фърт, Пол Бетани и Оуен Купър, който спечели сърцата на публиката с ролята си в минисериала "Юношество ".

Лентата ще бъде адаптация на романа на Ан Райс от 1982 г., чието действие се развива в света на мъже певци от 18-ти век, кастрирани, за да запазят високите тонове на гласовете си.

Форд ще бъде режисьор, продуцент и сценарист на филма.

Все още обаче няма информация кои ще бъдат ролите, в които ще влязат Адел и холивудските звезди.

Актьорският състав включва още Киаран Хайндс, Джордж Маккей, Марк Стронг, Хънтър Шафер и Тандиви Нютън. Говорител на Ford го потвърди пред BBC News.

Адел, една от най-популярните музикални звезди на Великобритания, издаде последния си албум преди четири години и до голяма степен е извън светлината на прожекторите, откакто приключи участията си в Лас Вегас преди година. Тя каза, че планира да си вземе „голяма почивка“ след поредицата от концерти на живо миналата година и иска „да се занимава с други творчески неща само за известно време“.

Том Форд успя да впечатли кинофеновете с филмите „Самотен мъж“ от 2009 г. с участието на Колин Фърт и Никълъс Холт и „Хищници в мрака“ от 2016 г., който му носи две номинации за наградите БАФТА.

Снимка: Getty Images

Той продаде едноименната си модна къща на Estee Lauder за 2,8 милиарда долара през 2022 г., преди да заяви, че ще „се сбогува с модата“ и „ще прекара следващите 20 години от живота си в правене на филми“.