Оуен Купър, Трамел Тилман и още знаменитости празнуват историческа победа на наградите "Еми" за 2025 година.

♦ 15-годишният Оуен стана най-младият актьор в аналите на отличията, който е получавал наградата за поддържаща роля в лимитиран или антологичен сериал или филм. Той впечатли с ролята си в криминалната драма на Netflix Adolescence.

Най-младият артист, отличен от Академията за телевизионни изкуства и науки, принадлежи на Роксана Зал. Тя е само на 14 години, когато печели "Еми" през 1984 г. за поддържаща актриса в лимитиран или антологичен сериал или филм за Something About Amelia.

Въпреки младостта си, Оуен изнесе силна реч при приемането на наградата.

Снимка: Оуен, заедно с баща си Анди и майка си Норийн, Getty Images

„Когато започнах с уроците по актьорско майсторство преди няколко години, не очаквах дори да съм в Съединените щати, камо ли тук“, каза роденият във Великобритания актьор от сцената на театър „Пийкок“ в Лос Анджелис на 14 септември.

„Тази вечер доказва, че ако слушаш, ако си съсредоточен и излезеш от зоната си на комфорт, можеш да постигнеш всичко в живота... Кого го е грижа, ако се изложиш? Всичко е възможно.“

Изпълнението на Оуен в ролята на тийнейджър от предградията, обвинен в убийство, получи високо признание от критиците, както и работата на създателя и сценарист на сериала Стивън Греъм. Актьорът от "Гепи" играе бащата на момчето в четирисерийната поредица. 52-годишният актьор споделя, че е почерпил вдъхновение за сюжета от местни криминални случаи, които събудили любопитството му към предизвикателствата при отглеждането на деца в епохата на социалните медии.

Снимка: Getty Images

„Можехме да направим драма за банди и престъпления с ножове или за дете с майка алкохоличка, или с баща насилник“, каза той пред уебсайта на Netflix Tudum през март. „Вместо това искахме да накараме зрителите да погледнат това семейство и да си кажат: ‘Боже мой. Това можеше да се случи на нас!’ А тук става дума за най-лошия кошмар на едно обикновено семейство.“

"Спешни случаи в Питсбърг" и "Студиото" триумфираха на наградите "Еми"

♦ Трамел Тилман от Severance влезе в историята като първият тъмнонокож мъж, спечелил наградата в категорията за най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал. Докато 40-годишният актьор приемаше трофея си, той изрази благодарност към майка си в публиката.

„Мамо, ти беше до мен, когато никой друг не беше“, каза той през сълзи. „Твоята любяща доброта остава с мен, а това е за теб.“

Снимка: Getty Images

♦ Но не само актьорите са направили история. „Студиото“ - лентата, която грабна наградата за най-добър комедиен сериал и наградата за най-добър актьор в комедиен сериал на Сет Роугън – счупи рекорда за най-много победи в комедиен сериал - с 13 златни статуетки. Предходният рекорд беше на „Мечката“ през 2023 г. - с 10 победи. „Студиото“ спечели 23 номинаци и счупи рекорда за победи в комедиен сериал от първия сезон.

♦ Кати Бейтс – която стана най-възрастната номинирана за най-добра главна актриса в драматичен сериал за Матлок на 77-годишна възраст – призна, че никога не е очаквала да получи това признание. Преди да се присъедини към шоуто на CBS, Кати беше планирала да се сбогува с актьорството.

Снимка: Getty Images

„Чувствам се толкова щастлива“, каза тя пред The ​​Hollywood Reporter през октомври 2024 г. „Това е чудо. Наистина не мога да повярвам на всичко това, особено на моите години.“