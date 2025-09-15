Сериалите "Спешни случаи в Питсбърг" и "Студиото" триумфираха на 77-ата церемония за връчването на наградите "Еми" - телевизионният еквивалент на отличията "Оскар", която се състоя в театър "Пийкок" в Лос Анджелис.

Сатирата за шоубизнеса "Студиото" беше обявена за най-добър комедиен сериал. Сериалът, който безмилостно критикува развлекателната индустрия, спечели множество награди, включително за най-добър актьор и за най-добър режисьор за Роугън, който е съавтор.

"Спешни случаи в Питсбърг" взе статуетката за най-добър драматичен сериал. Динамичната медицинска драма победи водещия претендент „Разделение“ и шест други сериала, за да си осигури една от най-големите награди на вечерта.

Това е медицинска драма, напомняща на „Спешно отделение“, но всичките 15 епизода се развиват последователно по време на една и съща непоносимо стресираща смяна в болница в центъра на Питсбърг. Занимавайки се с всичко - от правото на аборт до масовите стрелби, „Спешни случаи в Питсбърг“ се превърна в истинска сензация.

Звездата на "Спешни случаи в Питсбърг" Ноа Уайли спечели първото си отличие "Еми", като беше обявен за най-добър актьор в драматичен сериал. Преди това той имаше пет номинации за приза за ролята си в медицинския сериал "Спешно отделение", но никога не беше печелил, отбелязва "Ройтерс".

"Уау. Това беше мечта", каза Уайли на сцената, преди да благодари на медицинските работници. "Към всички, които тази вечер започват или приключват дежурството си - благодаря ви, че вършите тази работа".

Продукцията на HBO, посветена на работата в спешно отделение, надделя над "Разделение" - психологическа драма, чието действие се развива във футуристичните офиси на мистериозна биотехнологична компания и имаше най-много номинации за тазгодишните награди "Еми" - 27.

Брит Лоуър спечели отличието за най-добра актриса в драматичен сериал за ролята си в "Разделение".

Сюжетът: „вътрешните“ служители на Lumon Industries буквално оставят външния си живот, спомени и личности пред вратата, благодарение на нова антиутопична технология, разделяща съзнанието.

Сет Роугън, звезда и съавтор на "Студиото", също спечели първата си награда "Еми". Той беше отличен за най-добър актьор в комедиен сериал, а също така за режисура и сценарий на поредицата на Apple TV+ заедно с продуцента Евън Голдбърг.

"Наистина се чувствам неудобно колко съм щастлив", каза Роугън, докато държеше трофея за комедиен сериал.

"Късното шоу със Стивън Колбърт" беше отличено за най-добро токшоу за първи път в своята десетгодишна история. Телевизия Си Би Ес, която излъчваше церемонията за наградите "Еми", обяви през юли, че прекратява предаването по финансови причини - решение, което предизвика бурна реакция, припомня "Ройтерс".

Усмихнатият Колбърт изрази благодарност към своя работодател от сцената на театър "Пийкок". "Искам да благодаря на Си Би Ес, че ни даде привилегията да бъдем част от традицията на късните вечерни предавания, която, надявам се, ще продължи дълго време", каза той.

По-рано, при връчването на награда, Колбърт се пошегува, че има нужда от работа. "Докато вниманието ви е насочено към мен - някой наема ли хора?", попита той публиката.

Продукцията "Юношество", мрачна история на Netflix за тийнейджър, обвинен в убийство, получи наградата за най-добър лимитиран сериал.

Четирисерийната британска драма имаше забележителна вечер, като спечели множество други награди.

Всеки от четирите му епизода е заснет в зашеметяващ единствен дубъл и заедно представляват актуално и трагично изследване на въздействието на токсичната мъжественост върху младите момчета.

В главната роля е 15-годишният Оуен Купър, който бе обявен за най-добър актьор в поддържаща роля в лимитиран сериал, като стана най-младият победител в тази категория, отбелязва "Ройтерс".

Той разказа, че е започнал да посещава уроци по актьорско майсторство преди няколко години. "Ако слушаш, концентрираш се и излезеш от зоната си на комфорт, можеш да постигнеш всичко", каза Купър.

„Честно казано, когато започнах тези курсове по драма преди няколко години, не очаквах дори да бъда в Съединените щати, камо ли тук“, каза той.

Сериалът набра колосалните 140 милиона гледания през първите си три месеца в Нетфликс и предизвика възторжени отзиви, както и безброй разпалени дискусии.

Сериалът спечели също и награди за най-добра режисура и сценарий.

„Никога не сме очаквали нашата малка програма да има толкова голямо въздействие“, каза звездата и съавтор Стивън Греъм.

Джеф Хилър беше изненадващият победител в категорията за най-добър актьор в поддържаща роля в комедиен сериал за участието си в Somebody Somewhere на НВО.



Звездите от "Хитринки" (Hacks) Джийн Смарт и Хана Айнбиндер спечелиха съответно наградите за най-добра актриса и най-добра актриса в поддържаща роля в комедиен сериал. Продукцията разказва историята на комедиантка, която влиза в конфликт с телевизионната мрежа, излъчваща нейното нощно токшоу.

Това е четвърта награда "Еми" за Смарт за ролята й в "Хитринки" и първата за Айнбиндер, въпреки трите й предишни номинации. Тя обяви, че се е убедила, че "е по-хубаво да загубиш". Но "и това е хубаво", каза тя с усмивка, преди да завърши речта си с призив „Свободна Палестина“, един от малкото политически моменти през вечерта, отбелязва "Ройтерс".

Айнбиндер най-накрая спечели наградата за най-добра поддържаща актриса като многострадалния асистент на водещия вечерни програми комик.

HBO и Netflix оглавиха класацията на телевизионни мрежи с по 30 награди "Еми". Apple TV+ получи 22 статуетки тази година.

Победителите бяха избрани от около 26 000 изпълнители, режисьори, продуценти и други членове на американската Академия за телевизионни изкуства и науки.

Водещият на церемонията Нейт Баргаци предложи стимул за наградените да държат кратки речи. Комикът обеща да дари 100 000 щатски долара за благотворителност, но предупреди, че ще намалява сумата всеки път, когато говорещият надвиши отредените 45 секунди. В края на шоуто Баргаци обяви, че дългите коментари са довели до дефицит в благотворителния му фонд, но въпреки това заедно със Си Би Ес ще дарят 350 000 щатски долара на Boys and Girls Clubs of America, отбелязва "Ройтерс".

