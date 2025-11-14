Рапърката Карди Би роди момченце тази седмица. Това потвърди нейният представител пред People. "Карди е здрава и щастлива“, добави той.

В публикация в Instagram Карди Би написа: „Животът ми винаги е бил комбинация от глави и сезони. Последната ми глава беше началото на нов сезон. Да започнеш отначало никога не е лесно, но си заслужава. Донесох нова музика и нов албум на света, ново бебе в моя свят и още една причина да бъда най-добрата версия на себе си, още една причина да се обичам повече от всичко друго или от всеки друг, за да мога да продължа да давам на бебетата си любовта и живота, които заслужават“.

Меган Маркъл се завръща на големия екран?

През септември Карди Би разкри, че очаква дете от състезателя по американски футбол Стефон Дигс, казвайки, че тя и Дигс „взаимно се подкрепят много“. Детето е четвърто за изпълнителката и второ за Дигс. Слуховете за това, че са заедно, започнаха миналата година, а връзката им стана публична през май. По-рано този месец Карди Би беше видяна да присъства на мач на „Пейтриътс“ и дори седеше със собственика на отбора Робърт Крафт.

Редактор: Ралица Атанасова