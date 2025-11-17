Вместо да слизат в долините, в Чехия някои овчари качват стадата си високо в планината за зимата. Преходът отнема 4 дни. За животновъдите това е не просто традиция, а начин да запазят старите практики живи.

В Чехия овчарите от историческата област Бохемия за поредна година предприеха традиционния си многодневен поход, за да отведат стадата към високопланинските пасища за зимата.

"Отдавна пасем овце и кози в тези райони”, сподели Ян.

За разлика от тях, за повечето овчари в Европа късната есен е времето, когато стадата слизат от планините към долините.

"Парадоксално е, но качваме стадата на по-голяма надморска височина, отколкото през лятото. Обикновено е обратното - през лятото се пасе в планината, а зимата се прекарва в долините”, обясни овчарят.

С наближаването на студа овчарите изоставят модерните технологии и потеглят по стария начин - пеш, заедно със стадото. По време на четиридневния преход животните преминават през множество гори, поля и села.

"Преходът е почти 4 дни – около 106 километра. Вече 16 години следваме един и същ маршрут. Спим в палатки край гората, до огъня, който палим”, разказа 50-годишният Ян.

За него това не е просто работа, а начин да запази старите традиции и да храни приключенския си дух. "Мисля, че това са гените на дядо ми. Той беше пътешественик. Още през 1996 година стегнах раницата си и тръгнах да обикалям - това е в кръвта ми”, казва той.

През пролетта стадото се връща обратно с камиони, тъй като новородените агнета и ярета са твърде малки, за да изминат дългия път пеша.

Редактор: Ивайла Митева