Хиляди овце изпълниха центъра на Мадрид. Това е известна атракция на испанската столица, която се случва всяка есен. Тази година се събраха повече зрители, защото преминаването на овцете през 2024-та беше отменено поради заразно заболяване по животните.



Стадата се водят от овчари в традиционно облекло. Животните преминават по маршрута, по който са минавали в миналото, преди градът да се разрасне до сегашните размери. С началото на застудяването овчарите прекарвали стадата от северните пасища към поляни на юг, където климата е по-топъл.

Отмениха традиционната миграция на стадата овце по улиците на Мадрид (ВИДЕО)



Традицията беше възстановена през 1994-та година, повече като туристическа атракция.

Редактор: Ивайла Митева