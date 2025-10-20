-
Стадата се водят от овчари в традиционно облекло
Хиляди овце изпълниха центъра на Мадрид. Това е известна атракция на испанската столица, която се случва всяка есен. Тази година се събраха повече зрители, защото преминаването на овцете през 2024-та беше отменено поради заразно заболяване по животните.
Стадата се водят от овчари в традиционно облекло. Животните преминават по маршрута, по който са минавали в миналото, преди градът да се разрасне до сегашните размери. С началото на застудяването овчарите прекарвали стадата от северните пасища към поляни на юг, където климата е по-топъл.
Отмениха традиционната миграция на стадата овце по улиците на Мадрид (ВИДЕО)
Традицията беше възстановена през 1994-та година, повече като туристическа атракция.
