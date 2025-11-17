Снимка: ЕПА/БГНЕС
Двама души се издирват
Силен дъжд предизвика наводнения в редица североизточни италиански региони. Пожарникарите обявиха, че се е наложило да се намесват многократно, за да помогнат на хора, блокирани в домовете им.
Село в провинция Горизия е почти изцяло под вода, след като близката река излязла от коритото си. Спасителните служби продължават да издирват двама души, които изчезнали, след като кално свлачище ударило къщата им.
Редактор: Станимира Шикова
