Двама загинали и десетки евакуирани при мощната буря, която връхлетя Северна и Централна Италия. За събота остават предупрежденията от висока степен - код "червено".

В провинция Виченца баща и син загинаха при попадането на колата им в огромна дупка.

Maltempo, nel Vicentino morti padre e figlio travolti dalla piena dell'Agno: sono caduti con la loro auto in una voragine mentre stavano per prestare soccorso come volontari. Una vittima anche nel Torinese, un anziano rimasto intrappolato dall'acqua in casa. 📰 @ultimoranet pic.twitter.com/EDpcVrcc5u

Жертви след проливни дъждове в Италия. Сняг блокира Швейцария

В Тоскана над 1500 души останаха изолирани, а в хълмистите райони се активираха свлачища.

В Пиемонт пожарникарите спасиха 80 души.

Heavy rainfall triggers landslides and flooding in Italy’s Piedmont region, where the Elvo River burst its banks pic.twitter.com/wvvzQint0A