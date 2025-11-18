Диана Хърка, която е майка на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад, прекрати гладната си стачка на 16-я ден от нейното начало. Това обяви тя лично пред журналисти като уточни, че остава в палатката си пред сградата на парламента и призова за разговор и общи действия студенти, граждани и всички, които подкрепят исканията за справедлив процес за виновните за инцидента в Нови Сад, освобождаване на арестуваните студенти и насрочване на предсрочни парламентарни избори.

"Сърбия, твой ред е!", написа в Instagram Хърка, когато обяви, че ще даде пресконференция. По време на нейното изявление движението на кръстовището на ул. „Таковска“ и бул "Крал Александър“ в Белград беше преустановено.

На 2 ноември Хърка започна гладна стачка пред сръбския парламент в Белград - ден след като в Нови Сад на многолюден митинг бе отбелязана една година от срутването на бетонната козирка на жп гарата, причинило смъртта на 16 души, между които и синът на Хърка Стефан.

Трагедията предизвика масови протести в цялата страна, оглавени от студенти, които блокираха над 60 факултети. През май студентите поискаха предсрочни избори, които президентът Александър Вучич отказва да насрочи. Миналата седмица Хърка разговаря с Вучич по телефона, но после го нарече "страхливец", защото не е изпълнил искането ѝ за предсрочни избори.

През последните дни почернената майка няколко пъти постъпи в частна болница, за да бъде поставена на системи, тъй като здравословното ѝ състояние се влоши.

По време на стачката си тя бе държана будна от ярка светлина и оглушителна музика, насочени към палатката ѝ от контрапротестиращи, подкрепящи Александър Вучич. Техният лагер пред парламента, създаден преди няколко месеца, се намира само на няколко метра от нейната палатка пред парламента.

