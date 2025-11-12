Майката на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад Диана Хърка, която започна гладна стачка на 2 ноември пред парламента в Белград, обяви, че е предприела тези радикални действия в името на бъдещето на Сърбия.

"Гладувам и това може да е фатално за мен, но ще се опитам да получа справедливост за детето си и за всички нас. Правя това за бъдещето на всички ни“, каза тя.

Хърка сподели, че е разочарована от сръбския президент Александър Вучич, който по нейните думи е "страхливец".

"Той много ме разочарова като човек, а е баща на три деца, нека да се замисли колко деца умряха, защото е на власт", каза Хърка.

Тя обяви, че ако се налага, ще заведе дело срещу Вучич и срещу всички, които смята за виновни за срутването на козирката на жп гарата на 1 ноември миналата година в Нови Сад, когато загинаха 16 души, между които и синът на Хърка Стефан.

Наскоро Вучич проведе разговор по телефона с нея и я призова да спре да гладува, защото застрашава живота си, като я покани да го посети в Президентството, но тя отказа.

Днес в Нови Сад се проведе митинг в подкрепа на Хърка и на обявилия гладна стачка Миломир Якимович, който придоби популярност с това, че превозваше безплатно с автобусите си студенти и граждани до антиправителствените протести в цяла Сърбия, съобщават местните медии.

Якимович започна да гладува заедно с 16-годишния си син пред сградата на правителството на автономната област Войводина в Нови Сад.

Той твърди, че е останал без препитание, след като на 2 ноември превозил Диана Хърка от Нови Сад до Белград и бе арестуван и глобен за нарушаване на обществения ред, а автобусите му бяха иззети от полицията за проверка, предава регионалната телевизия Ен1.

Ученици от две гимназии в Ниш бойкотираха занятията в подкрепа на Диана Хърка, съобщи в."Данас"

Гимназистите в Нови Сад не отидоха на училище по същата причина.

Редактор: Ивайла Митева