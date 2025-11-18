Археолози от Израел и САЩ откриха в Северен Израел глинена фигурка на 12 000 години, изобразяваща жена и гъска. Това съобщи Еврейският университет в Йерусалим, цитиран от агенция "Синхуа".

Научният екип описва артефакта като най-ранния известен пример за фигуративно изкуство, което показва взаимодействие между човек и животно, както и най-ранното натуралистично изображение на жена, открито в Югозападна Азия. Открита в праисторическо селище, близо до Галилейското езеро, фигурката предшества неолита и бележи значителна крачка в еволюцията на художественото и духовното изразяване. Изследователите казват, че сцената изглежда митологична или ритуална, и предлага рядък поглед върху символичния свят на някои от най-раннитe общности с уседнал начин на живот.

A 12,000-year-old clay sculpture found in Israel depicts a goose on the back of a woman, and archaeologists suggest it may be a depiction of an animistic mythological scene https://t.co/sFwSdMtjqu — New Scientist (@newscientist) November 17, 2025

Артефактът, висок едва 3,7 сантиметра, е оформен от местна глина и е нагрят до около 400 градуса по Целзий. Микроскопският анализ разкрива следи от червен пигмент както върху жената, така и върху гъската, и пръстов отпечатък, вероятно оставен от занаятчията, изработил фигурката, по големината му се съди, че е възможно това да е бил младеж или жена. Майсторът умело използва светлината и сянката, за да създаде дълбочина чрез техники, които стават широко разпространени едва много по-късно.

Нови открития в Перу пренаписват историята на първите цивилизации в Америка

Жената е изобразена клекнала, а гъската е полегнала на гърба ѝ. Въпреки че гъските са били част от диетата на древните хора, тези птици са имали и символично значение в общността. Изследователите отбелязват, че сцената вероятно отразява по-дълбока духовна връзка между хората и животните и може да представлява ранна форма на ритуално разказване на истории.

Находката предполага, че много преди появата на земеделието ранните селяни са експериментирали с наративно изкуство и са развивали символични форми на изразяване, които по-късно повлияват неолитната култура.

Редактор: Ивайла Митева