Лазерна бормашина, разработена с участието на Технологичния университет в Дрезден (DUT), може да помогне за изследването на замръзнали обекти в космоса, пробивайки лед с дебелина от километри, съобщава ДПА, цитирайки публикация в списание Astra Astronautica.

Като примери се посочват ледовете на спътниците Европа на Юпитер и Енцелад на Сатурн. „Изследването на леда в Слънчевата система е от голям интерес – независимо дали става въпрос за леда в лунните кратери, който може да снабдява астронавтите с вода, или за използването на леда в астероидите за производство на гориво“, отбелязват авторите.

„Освен това, замръзнали светове като Европа и Енцелад с предполагаемите им подледени океани представляват интерес за науката, тъй като потенциално могат да приютяват живот“, допълват те.

Лазерната бормашина е енергийно ефективна, лесна за транспортиране и може да работи без тежки сондажни системи. Тя излъчва лазерен лъч в леда, който се превръща в газ, създавайки тънка и дълбока дупка. Тъй като луните нямат атмосфера, вакуумът на космоса кара генерираните газ и прах да се издигнат към повърхността, където те могат да бъдат анализирани, обяснява Тино Шмиел от Института за аерокосмическо инженерство на DUT.

„Въпреки че Германия в момента не планира собствена мисия за кацане на ледена луна, лазерната бормашина може да се превърне в ключова технология за международни изследователски мисии“, посочва Шмиел. Първоначалните лабораторни тестове и полеви опити върху ледници в Алпите и Арктика показаха, че дебелината на снега и леда може да бъде измерена точно. Технологията може да се използва и на Земята, например при изследване на лавини, обобщава ученият.

