Председателят на Народното събрание Рая Назарян участва в Парламентарния форум за демокрация 2025. Той е организиран от Европейския парламент и се провежда в Брюксел.

Основна цел на форума е заздравяване на партньорствата между законодателните институции за укрепване на демократичните процеси. В него участват представители на националните парламенти на държавите членки на ЕС, членове на Европейския парламент, представители на парламентарни мрежи и водещи експерти.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола и председателят на датския парламент Сьорен Гаде направиха обръщение по време на откриването на Парламентарния форум за демокрация 2025.

„Трябва не само повече хора в ЕС да гласуват, но и да се явяват на избори”, заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, цитирана от кореспондента на БТА Николай Желязков. „Всяка сутрин се събуждаме с новини, които ни напомнят колко е крехка демокрацията. Войната на нашия континент продължава, геополитическото напрежение расте и свободите, които възприемахме като трайни, са поставени все по-често на изпитание. Дезинформацията продължава да изкривява действителността и все повече европейци се питат дали демокрацията още работи, дали да гласуват, дали си струват усилията”, добави тя.

„Трябва да докажем, че нашият демократичен модел продължава да допринася за обществото”, каза още Мецола като отбеляза, че европейските парламентаристи носят отговорността да отвърнат на очакванията на хората. Председателят на ЕП прикани европейските политици да имат предвид, че младите хора се запознават с политическите въпроси първо от социалните мрежи. „Трябва да стигнем до тях и да положим повече усилия, за да преборим поляризацията и популизма”, категорична е Мецола.

Ще бъдат представени стратегии и добри практики за укрепване на доверието в демокрацията и нейните институции с акцент върху движенията на местно ниво, гражданското участие и ангажирането на младежите в демократичните процеси.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян ще направи изказване в рамките на първата сесия на форума на тема „Укрепване на парламентарната демокрация чрез гражданско участие“. Мнения по нея ще представят също председателят на португалския парламент Хосе Педро Корея де Агиар-Бранко, председателят на Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент Свен Симон и заместник-председателят по връзките с европейските организации на гражданското общество, включително Европейската гражданска инициатива Николае Штефънуца.

Редактор: Калина Петкова