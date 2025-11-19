Двама съдии от конкурса „Мис Вселена“ подадоха оставка дни преди годишния конкурс за красота. Един от тях обвини организаторите, че събитието е нагласено.

Ливанско-френският музикант Омар Арфуш, който обяви решението си в Instagram, твърди, че „импровизирано жури“ предварително е избрало финалистките преди конкурса, който трябва да се проведе в петък в Тайланд.

Няколко часа по-късно френският футболен мениджър Клод Макелеле също обяви, че се оттегля, позовавайки се на „непредвидени лични причини“.

Оставките идват 2 седмици след като няколко участнички в „Мис Вселена“ напуснаха събитие на конкурса заради негативни коментари, направени от официален представител на страната домакин - Тайланд.

„Импровизирано жури е създадено, за да избере 30 финалистки от 136-те участващи държави без присъствието на нито един от истинските съдии, включително мен“, написа Арфуш в Instagram във вторник. Той добави, че е научил това чрез социалните мрежи.

Музикантът твърди, че неофициалното жури се състои от „лица със значителен потенциален конфликт на интереси заради лични отношения с някои от участничките в конкурса“.

Харфух не уточни как точно функционира това жури или по какъв начин може да отмени решенията на истинските съдии.

Организацията „Мис Вселена“ публикува изявление във вторник, в което отхвърли твърденията на Арфуш. “Никаква външна група не е упълномощена да оценява участничките или да избира финалистки“, пишат от конкурса.

Организацията предполага, че Арфуш може да се е позовал на програмата „Отвъд короната” - инициатива, която функционира независимо от конкурса „Мис Вселена“ и има отделен селекционен комитет.

Организацията „Мис Вселена“ обяви селекционния комитет на „Отвъд короната” в понеделник. В изявлението си във вторник тя заяви, че обвиненията на Арфуш са представили неправилно инициативата.

Макелеле, който също обяви оставката си в Instagram, я определи като трудно решение. „Винаги съм имал високо мнение за „Мис Вселена”. Платформата насърчава увереността, разнообразието и стремежа към съвършенство - ценности, които съм подкрепял през цялата си кариера“, написа той.

Конкурсът за красота беше критикуван по-рано този месец, след като директорът за Тайланд Науат Ицарагрисил публично порица „Мис Мексико“ Фатима Бош на събитие. Причината е, че не е публикувала рекламно съдържание в социалните си мрежи.

Във видеа, които се разпространиха в социалните мрежи, се вижда как Бош и още няколко участнички напускат събитието.

По-късно Науат каза, че част от думите му са били разбрани погрешно, но въпреки това поведението му доведе до остра реакция от страна на организацията „Мис Вселена“, която изпрати международен екип ръководители, за да поеме контрола над конкурса.

Редактор: Ивайла Митева