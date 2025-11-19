Снимка: БТА
-
Снеговалежът е придружен със силен вятър
Първи снеговалеж за сезона в Германия. Местната метеорологична служба издаде предупреждения за опасност, тъй като се очаква времето да се влоши допълнително.
Властите предупредиха водачите да бъдат особено внимателни заради опасност от падащи дървета и очаквано заледяване по пътищата. Снеговалежът е придружен със силен вятър, чиито пориви на места достигат до 115 километра в час.
Очакват ни интензивни снеговалежи през следващите дни
Очаква се през следващото денонощие температурите да паднат до 0 градуса по Целзий в Северна Германия. В южната част на страната обаче термометрите ще показват 14 градуса.Редактор: Станимира Шикова
