This was announced by the Joint Governance Council

A Christmas bonus of BGN 120 will be paid to 536,000 pensioners whose pensions are below the poverty line of BGN 638. This was announced by the Joint Governance Council.

This proposal came from GERB-SDS and was later supported by "DPS-New Beginning".

Редактор: Калина Петкова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking