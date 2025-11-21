Хората сънуват общо около два часа всяка нощ. Някои учени смятат, че тълкуването на сънища може да даде лични прозрения за живота и подсъзнанието ни. При т. нар. „осъзнати сънища” човек разбира, че сънува и понякога може да контролира случващото се. Това привлича широк научен интерес. Въпреки това експерти предупреждават да не се използват техники за предизвикване на осъзнати сънища, докато не се натрупат повече данни за безопасността им, пише Sleep Foundation.

Основните притеснения са, че осъзнатите сънища могат да нарушат нормалния сън и да повлияят на психиката. Когато човек сънува осъзнато, мозъкът му работи по необичаен начин – едновременно като в сън и като в будно състояние. Това може да обърка важни процеси, които протичат по време на REM-съня(фаза на съня с активно съзнание), като подреждането на спомените и обработката на емоциите. Някои техники за предизвикване на такива сънища нарочно прекъсват съня – например събуждане след пет часа, престой буден и повторно заспиване. Това може да доведе до фрагментиран сън, а недоспиването е свързано с риск от физически и психични проблеми.

Връзката между осъзнатите сънища и психичното здраве е сложна. Има данни, че те могат да намалят кошмарите при хора с посттравматично стресово разстройство и да облекчат тревожност или депресия. Но при хора, склонни към психотични състояния или дисоциация, осъзнатото сънуване може да влоши симптомите, тъй като включва възприемане на себе си „отвън“, подобно на някои дисоциативни преживявания.

Хора с психични разстройства, проблеми със съня, усещане за откъснатост от реалността или предишни психотични епизоди е добре да се консултират със специалист, съветват от платформата. От значение е и да се компенсира липсата на сън – възрастните трябва да спят поне седем часа на нощ. По-безопасни методи включват дневник на сънищата, тестове за реалност или използване на устройства, които откриват REM-съня и подават светлинни или звукови сигнали. Митовете от филмите – че човек може да остане „заклещен“ в сън или да общува с други през сънуването – нямат научно потвърждение. Осъзнатите сънища може да изглеждат реални, но остават част от вътрешния ни свят и рядко водят до сериозни последствия, освен ако не се практикуват неподходящо или прекомерно.

Редактор: Ралица Атанасова