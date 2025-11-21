При инцидент във въглищна мина в испанската провинция Астурия загина един работник, а други двама останаха затрупани под земята, съобщиха спасителите.

Това е поредната трагедия, която сполетява историческия миньорски район в северната част на страната, предаде АФП.

Службите за спешна помощ в Астурия съобщиха, че са били уведомени за „срутване на земни маси“ на второ ниво на мината във Вега де Ренгос, на 1,5 километра от входа ѝ.

„Има трима миньори, с които не може да се установи връзка“, се посочва в изявлението.

След това службите за спешна помощ публикуваха в X, че „безжизненото тяло на един от миньорите, засегнати от инцидента тази следобед, е било извадено“.

„Не можете да си представите болката и отчаянието, които изпитвам“, написа регионалният лидер Адриан Барбон в X, изпращайки съболезнования на семейството, приятелите и колегите на жертвата.

Според данни на регионалното правителство на Астурия, минната компания TYC Narcea Special Research добива антрацит на мястото.

От векове минното дело е основна индустрия в Астурия, гъсто залесен планински регион, въпреки че страната постепенно премахва въглищните електроцентрали с нарастването на капацитета на възобновяемите енергийни източници.

