Според изследователи от австралийския университет Флиндърс в Аделаида, възрастните хора, които се хранят сами по-често, са изложени на риск от неправилно хранене и лошо здраве. Резултатите са публикувани в списание Appetite.

Изследователите са анализирали данни от 20 международни проучвания, включващи над 80 000 души на възраст 65 и повече години от 12 държави. Те са установили, че храненето самостоятелно е свързано с по-лоши менюта, липса на протеини и ключови храни, загуба на тегло и повишен риск от развитие на чупливи кости.

Авторите отбелязват, че храната е не само източник на калории и витамини, но и важен социален елемент. Липсата на компания на масата намалява апетита и разнообразието в менюто, влияе и върху емоционалното благополучие, което в крайна сметка се отразява на физическото здраве. Хората, които се хранят сами, са по-малко склонни да избират питателни ястия, по-вероятно е да пропускат хранения и по-бавно възстановяват основните хранителни вещества.

Разликата е особено забележима в приема на протеини – ключов компонент за поддържане на мускулна маса и функционална независимост в напреднала възраст.

В няколко проучвания самотните хора също са по-склонни да изпитват неволна загуба на тегло и признаци на костна чупливост. Изследователите подчертават, че самотното хранене е потенциално модифицируем рисков фактор. Създаването на споделена среда за хранене може значително да подобри хранителното качество и цялостното благосъстояние при възрастните хора.

