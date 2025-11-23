Делегация на "Хамас" е в Кайро, за да се срещне с посредниците за постигане на мир във войната в Газа, съобщиха източник от египетските служби за сигурност и източник от "Хамас". Разговорите се провеждат на фона на продължаващата размяна на обвинения между Израел и палестинската въоръжена групировка за нарушения на примирието, предаде "Ройтерс".

Представителят на "Хамас", който пожела да остане анонимен, заяви, че делегацията ще обсъди „продължаващото нарушение на споразумението за примирие“ от страна на Израел.

"Хамас": Пречките пред споразумението за прекратяване на огъня в Газа са отстранени

Египет, Катар и САЩ посредничат между "Хамас" и Израел, за да гарантират примирието, което влезе в сила миналия месец.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че военните сили на страната са убили пет висши членове на "Хамас" в събота, след като боец е бил изпратен в контролираната от Израел територия на Газа, за да атакува израелски войници там.

Здравните власти в Газа заявиха, че израелските въздушни удари вчера са убили най-малко 20 души.

Редактор: Станимира Шикова