Предколедният дух е завладял голяма част от света на фона на оставащите около 30 дни до светлия празник. В словенския град Горичане, разположен северно от Любляна обаче се появи демоничният помощник на Дядо Коледа – Крампус. Причината – да прецени дали децата са били послушни през годината и дали заслужават подаръци.

Демонът е част от фолклора на Австрия, Бавария, Хърватия, Чехия, Унгария, Словения, Южен Тирол и части от Северна Италия. В тези държави той е неизменен участник в коледните празници, колкото и да е страшен.

Според легендите Крампус е полукоза и полудемон. Той е висок около три метра и половина, облечен е в кожи, има огромни рога, изплезен език, криви зъби и очите му светят. Крампус е злият двойник на Свети Николас, както наричат Дядо Коледа в Словения. Когато детето е непослушно, именно демонът му оставя въглени в коледния чорап вместо подарък.

