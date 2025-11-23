Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Храмовият празник на „Свети Александър Невски“ се отбелязва днес
-
Пари, подаръци, празненство: Kакви бонуси да очакват работещите за Коледа?
-
Спортни новини (23.11.2025 - обедна)
-
Делегации на САЩ, ЕС и Киев ще се срещнат в Женева, за да обсъдят плана на Тръмп за мир в Укрйна
-
Ецио Гавацени за „сафаритата с хора“: Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по цивилни, включително деца
-
"Нищо лично": 97-годишният бай Сандо, който над половин век асфалтира пътища
-
ЗОВ ЗА ПОМОЩ: Мирослав се нуждае спешно от средства, за да се пребори с прогресираща слепота
За непослушните деца демонът оставя въглени в коледните чорапи
Предколедният дух е завладял голяма част от света на фона на оставащите около 30 дни до светлия празник. В словенския град Горичане, разположен северно от Любляна обаче се появи демоничният помощник на Дядо Коледа – Крампус. Причината – да прецени дали децата са били послушни през годината и дали заслужават подаръци.
Какво знаят най-малките за тайните на Дядо Коледа
Демонът е част от фолклора на Австрия, Бавария, Хърватия, Чехия, Унгария, Словения, Южен Тирол и части от Северна Италия. В тези държави той е неизменен участник в коледните празници, колкото и да е страшен.
Интересни коледни традиции в Унгария, Румъния и Сърбия (ВИДЕО)
Според легендите Крампус е полукоза и полудемон. Той е висок около три метра и половина, облечен е в кожи, има огромни рога, изплезен език, криви зъби и очите му светят. Крампус е злият двойник на Свети Николас, както наричат Дядо Коледа в Словения. Когато детето е непослушно, именно демонът му оставя въглени в коледния чорап вместо подарък.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни