Мистериозен ярък проблясък в небето предизвика вълнение в съседна Турция, съобщават местни медии. Явлението с неизяснен произход е регистрирано около полунощ срещу 24 ноември. Освен в района на Истанбул то е било видяно и у нас. Жител на Синеморец засне падащото огнено тяло над морския град.

Светещото кълбо по думите на автора на видеото Сабрина Димитрова имало и опашка, а движението му било съпроводено със силен тътен.

Заснеха мистериозна синя спирала в небето над Европа (ВИДЕО)

Жената разказва, че първо 4-годишното ѝ дете чуло шум от далечен тътен, наподобяващ гръмотевица, който започнал да се усилва. Тогава Сабрина взела телефона си и запечатала на видео необичайното явление. В момента се водят спорове дали става въпрос за падащ метеорит или изстреляна ракета от територията на съседна Турция, която е в непосредствена близост до селото.

Има възможност и обектът да е космически отпадък, част от сателит или друг апарат, който е изгорял в атмосферата при падането си.