Русия трябва да седне на масата за преговори за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц, след като неговото правителство приветства постигнатия напредък след разговорите в Женева, предаде АФП.

Срещата в швейцарския град на 23 ноември с представители на САЩ, Европа и Украйна бе свикана след критики към американско предложение, което включваше някои от твърдите искания на Русия. Вашингтон и Киев описаха женевските преговори като „конструктивни“ и заявиха, че преговарящите са изготвили „актуализирана и прецизирана рамка за мир“.

Говорейки в кулоарите на международна среща на върха в Ангола, Мерц каза, че Москва, която започна пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 г., „трябва да седне на масата“ на преговорите. „И ако това се окаже възможно, тогава всички усилия ще са си стрували“, добави той.

Канцлерът подчерта, че обсъжданията са „дълготраен процес“ и добави: „Не очаквам пробив тази седмица“.

Той също така повтори, че Европа трябва да се съгласи с всеки потенциален мирен план. „Важно е за нас да няма мирен план за Украйна, ако не дадем съгласието си за въпроси, които засягат европейските интереси и европейския суверенитет“, заяви Мерц.

Германският лидер подчерта, че Украйна не трябва да бъде „принуждавана към едностранни териториални отстъпки“ и „трябва да може и занапред ефективно да се защитава от агресия“.

„За да постигне това, са ѝ необходими силни въоръжени сили и надеждни гаранции за сигурност от нейните партньори“.

По-рано на 24 ноември говорител на германското правителство приветства „напредъка“ в усилията за изработване на споразумение, но отказа да коментира подробностите от разговорите или евентуални нови предложения, които може да са били подготвени.

Снимка: АП, БТА

Нито едно споразумение, отнасящо се до Украйна, не бива да подкопава сигурността на Полша и Европа. Обратното, то трябва да ги укрепва, предаде "Ройтерс", като цитира изявление на полския премиер Доналд Туск пред медиите в кулоарите на срещата на ЕС и Африканския съюз в анголската столица Луанда.

САЩ и Украйна продължават преговорите си в Женева, за да намерят взаимноприемлив мирен план, след като Вашингтон и Киев приеха да променят американското предложение. Украйна и европейските ѝ съюзници го сметнаха за изпълняващо всички желания на Кремъл, припомня "Ройтерс".

Снимка: АП, БТА

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обеща, че ЕС ще продължи да подкрепя Украйна и приветства "новия устрем" в мирните преговори за прекратяване на войната, започнала с нашествието на Русия, предадоха "Франс прес" и "Ройтерс".

"ЕС е решен да продължи да осигурява на президента на Украйна Володимир Зеленски цялата необходима му подкрепа - дипломатическа, военна, икономическа", подчерта той пред медиите в Луанда, след като оглави среща на лидерите на Евросъюза в кулоарите на среща на високо равнище с Африканския съюз.

"Това се отнася особено до финансовата подкрепа за Украйна", добави Коща, като напомни, че европейските лидери приеха миналия месец да покрият финансовите нужди на Киев за следните две години. Европейската комисия е предлагала да се използват замразените в Европа руски активи, за да се финансира "репарационен заем" за Украйна, но засега лидерите не са приели това предложение. Белгия, в която се намира най-голямата част от активите, настоява всякакво подобно действие да бъде правно издържано и рисковете да се поделят между страните от ЕС.

Коща добави, че "остава да бъдат решени някои проблеми" в преговорите, но "посоката е позитивна".

