Първата в света пълна забрана за ползване на социалните мрежи от лица под 16 години ще влезе в сила в Австралия на 10 декември. Целта е да се защитят децата от кибертормоз, вредни алгоритми и дезинформация. Решението обаче предизвика притеснения сред тийнейджъри и родители, които се опасяват, че новите правила ще ограничат развитието на важни умения, усвоявани именно през дигиталните платформи.

Според тийнейджъри като Дими забраната ще лиши младите от възможността да се развиват в среда, която вече е неизменна част от живота.

„В днешно време социалните мрежи се използват много. Хората прекарват може би една трета от живота си на телефоните. Жал ми е за младите поколения, които имат желание да направят нещо страхотно, но ще бъдат възпрепятствани“, коментира Дими.

Много младежи използват платформите не само за забавление, а за да развиват конкретни умения като монтаж на видеа, писане на сценарии, планиране и публикуване на съдържание. Самият Дими споделя, че използва социалните мрежи с цел да изгради свой личен бранд в бъдеще.

„Това, което правя през последните няколко месеца, е да качвам рутината си, за да могат хората да видят какво правя и един ден да изградя личен бранд“, казва Дими.

Притесненията обаче не са само сред младежите. Родители също предупреждават, че строгите ограничения могат да намалят възможностите за учене и креативност, които дигиталният свят предлага.

„На възраст между 13 и 16 години нашите деца създаваха съдържание, което буквално беше като игра за тях. В същото време се учеха как да работят с програми за монтаж на видеа и сами да планират свои проекти“, споделя Марк, родител.

Според родители и създатели на съдържание дигиталният свят не е задължително опасен. Те вярват, че с правилните регулации той може да бъде безопасно пространство за учене, творчество и забавление.

Редактор: Мария Барабашка