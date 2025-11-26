Турският президент Реджеп Тайип Ердоган беше удостоен с Европейската награда на Световната здравна организация (СЗО) заради извънредните му хуманитарни усилия в подкрепа на палестинския народ и ръководната му роля при медицинските евакуации от Газа, съобщи телевизия „Хабертюрк“.

„Неоспорим факт е, че постигнахме революция в областта на здравеопазването“, каза Ердоган в речта си днес по време на медицински конгрес и церемония по връчване на наградите на Съюза на турските здравни институти (TÜSEB) в Анкара.

„С извършената от нас работа превърнахме качествената здравна система от мечта в реалност и я предоставихме в услуга на гражданите. От 2002 г. увеличихме броя на медицинския персонал с 288 процента“, каза Ердоган.

Той открои изгражданите от Турция големи градски болници, част от нова болнична система, от които 25 са вече въведени в експлоатация, 13 се строят в момента, а девет са в етап на проект.

Наградата беше връчена на турския президент от регионалния директор на СЗО за Европа Ханс Клуге.

