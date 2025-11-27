Повече от пет часа продължи снощният протест около сградата на Народното събрание, организиран от опозицията с подкрепата на работодателски организации и граждани. Недоволството, насочено срещу параметри в Бюджет 2026, ескалира до сблъсъци между част от демонстрантите и полицията, при които бяха ранени трима униформени.

Протестът започна в 18 часа с жива верига около парламента. Сред присъстващите в началото имаше и семейства с деца, дошли да изразят мирно недоволството си.

СДВР: Протестът в София беше охраняван само от щатни полицейски служители

Напрежението се покачи след края на заседанието на Бюджетната комисия, когато част от протестиращите се насочиха към входа на Народното събрание откъм бул. "Дондуков". Полицейските служители сложиха каски и шлемове. Малко след 19 часа се стигна до първите сблъсъци, като протестиращи се опитаха да обърнат бус на жандармерията, а след това и полицейски автомобил до него. Към сградата на парламента и униформените полетяха яйца, стъклени бутилки и други твърди предмети.

В отговор на агресията полицията използва лютив спрей срещу демонстрантите. Според непотвърдена информация до употребата му се е стигнало при опит на депутата от "Възраждане" Цончо Ганев да напусне района на парламента.

Организаторите на протеста от "Продължаваме Промяната - Демократична България" се разграничиха от проявите на насилие. "Това са провокаторите, подали сме ги на полицията, по никакъв начин не искаме да има насилие", заяви депутатът Ивайло Мирчев.

От СДВР съобщиха, че продължават действията по установяване на нарушителите на обществения ред.