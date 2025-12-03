Снимка: БТА
Няма пострадали, съобщиха от железопътния оператор
Лебед причини закъснения на японските високоскоростни влакове "Шинкансен", предаде ДПА.
Машинистът на един от влаковете забелязал птицата на релсите в североизточна префектура Мияги и спрял композицията - за щастие навреме, съобщиха от железопътния оператор.
Машинист на метро предизвика закъснение на 125 влака в Южна Корея
Лебедът не е пострадал, но по трасето на три влака е имало закъснения, засегнали около 1300 пътници, предаде японската информационна агенция "Киодо".
Японската система от високоскоростни влакове "Шинкансен" (т. нар. влак-стрела) е известна с максималната си скорост от 330 км/ч., точността и безопасността си.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни